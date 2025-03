Anteprima24.it - “Addio Antonio Di Grezia, esempio luminoso per Mercogliano”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Diè salito al cielo e con luiperde un uomo di straordinari valori, undi dedizione al prossimo”.Così il sindaco di, Vittorio D’Alessio, in ricordo del concittadinoi venuto a mancare a 83 anni, chef che per oltre vent’anni alla Mensa dei Poveri.“Il suo cuore nobile e generoso – prosegue D’Alessio. è stato per tanti un punto di riferimento, un faro di speranza per i più bisognosi, a cui ha donato, senza riserve, un pezzo della sua vita, fino all’ ultimo.Ha seminato amore e gentilezza e certamente resterà indimenticato, continuando a riscaldare il cuore di quanti lo hanno incrociato lungo il cammino e a far riecheggiare il suoconcreto di solidarietà e di accoglienza.Alla famiglia digiunga il mio più sentito abbraccio ed il cordoglio di tutta la comunità.