Addio ad Antonietta Messina emozionò la giuria a Tu Si Que Vales e conquistò la finale

La notizia della scomparsa di, ex finalista di Tu Si Que, ha scosso tutti coloro che avevano ammirato la sua forza e il suo talento sul palco del programma televisivo. La cantante romana, 61 anni, è stata stroncata da una grave malattia contro la quale aveva combattuto con straordinario coraggio. I funerali si sono tenuti venerdì 21 marzo nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Fiano Romano, in provincia di Roma. Lascia il marito e i figli, insieme a un’eredità artistica che non sarà dimenticata.La testimonianza a Tu Si QueNell’ottobre del 2022,aveva conquistato il pubblico con una toccante esibizione durante la quale raccontò la sua lotta contro la malattia: “Buonasera a tutti. Sono qui e per me è già una grande vittoria. Sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute, ma non ho voluto rinunciare.