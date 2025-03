Lanazione.it - Addio a Narciso Buffoni, Montignoso piange il suo sindaco e medico. Proclamato lutto cittadino

, 24 marzo 2025 – È scomparso. Aveva 72 anni. Chi non lo conosceva?condotto e ufficiale sanitario per oltre 40 anni,è stato uno dei politici e degli amministratori di spicco della provincia.per tre mandati a, dove è nato e vissuto, e dove è stato anche consigliere comunale e assessore, è stato eletto anche presidente della Provincia. Uomo di sinistra, impegnato attivamente nella politica, è stato anche segretario provinciale del Democratici di Sinistra, prima della nascita del Pd. Diversi anni fa abbandonò la politica per dedicarsi totalmente alla professione di. Nel gennaio 2021 andò in pensione (il Comune organizzò una festa in suo onore a Villa Schiff).è stato uno dei primi a contrarre il Covid nel 2020, durante la prima terribile ondata di primavera, passando due settimane da incubo.