Addio a Gianna Sangiorgi voce instancabile dei diritti dei pazienti a Latina

È scomparsa all’età di 75 anni, storica fondatrice del Tribunale per idel malato di. Una figura di riferimento per tutta la comunità, impegnata per decenni nella tutela della salute come diritto fondamentale. I funerali si terranno martedì 25 marzo alle ore 11 presso la chiesa di San Carlo Borromeo a.Un impegno che ha fatto la differenzaNel panorama sanitario locale,è stata un pilastro di umanità e determinazione. Il suo nome è da sempre legato a battaglie concrete, portate avanti con tenacia e sensibilità. Ha dedicato la sua vita ad ascoltare, comprendere e difendere le istanze di chi si trovava in difficoltà di fronte alla complessità della burocrazia sanitaria. Non ha mai smesso di battersi per il diritto a una sanità più giusta, più accessibile, più umana.