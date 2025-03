Ilrestodelcarlino.it - Addio a Edmondo Spinelli, storico dirigente sindacale Cisl

Lutto nel mondocesenate. E’ scomparso lo, tra i fondatori del sindacato a Cesena. Lo ricordano con affetto il segretario generale dellaRomagna Francesco Marinelli e la segretaria generale dei pensionati Maria Antonietta Aloisi: "Si è sempre contraddistinto comeattento, dedito ai problemi dei lavoratori, lontano dalla ricerca di carriera personale. Ricorderemo per sempre la sua dedizione al lavoro e la sua determinazione nella ricerca del bene comune". Rimasto orfano di padre a 4 anni e cresciuto nell’istituto ‘Figli del popolo’, per tutta la sua vita ancheè stata sempre guidata dal ricordo di quel periodo e da tutti gli insegnamenti ricevuti da Don Baronio. Dopo aver lavorato alla Maraldi, nel 1981 è stato eletto come primo segretario delladi Cesena, divenuta indipendente da Forlì.