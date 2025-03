Juventusnews24.com - Adani critica: «Modalità dell’esonero da dilettanti. La Juve ora deve interrogarsi su una questione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: le sue parole sullee sul percorso dei bianconeri in questa e nelle prossime stagioni. Cosa ha dettoLelein collegamento su Rai Sport ha parlato così dellantus, che ieri ha esonerato Thiago Motta e ripiegato sull’ex Marsiglia e Lazio Igor Tudor.– «Dopo la sconfitta di Firenze ho sentito che Thiago Motta era stato confermato e che il gruppo ne sarebbe uscito insieme. In questa settimana non si sono ritrovati e l’allenatore non c’è stato perché aveva giorni liberi. L’allenatore lo ha saputo nel pomeriggio, laè stata da. Lasulla sua capacità di scegliere, difendere, intraprendere un percorso e dare valore a un lavoro. I problemi di Thiago nascono dalla testa però»Leggi suntusnews24.