Acqua, l’atto d’accusa della Corte dei Conti su sprechi e inefficienza

Il volume d’prelevato in Italia per uso potabile supera i 9 miliardi di metri cubi l’anno, per un prelievo giornaliero di 25 milioni, ma il volume effettivamente erogato corrisponde alla metà del prelievo (4,6 miliardi di metri cubi), principalmente a causa delle perdite nel trattamento di potabilizzazione (1 miliardo) e dell’distribuzione, in cui si spreca circa il 40 per cento del quantitativo immesso in rete (3,4 miliardi). È quanto fa emergere ladeinella relazione approvata con Delibera n. 4/2025 dalla Sezione per gli affari europei e internazionali, in cui la magistratura contabile ha analizzato “Il contributo al raggiungimento dell’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 dell’Onu e alla mitigazione dei danni connessi alla siccità attraverso il miglioramentorete distributiva e dell’approvvigionamento idrico”.