Lanazione.it - Acf Foligno senza tregua. Il Siena ko in undici minuti

ACF0 ACF4-3-3: Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Mancini (38’ st Grassi): Settimi (46’ st Zichella), Ceccuzzi, Mattia (38’ st Ferrara); Khribech, Tomassini (48’ st Di Cato), Calderini (1’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, M. Cesaretti, G. Nuti, Casali. All.: Manni.4-3-1-2: Giusti; Morosi (38’ st Hagbe), Achy, Biancon, Di Paola; Masini (31’ st Giannetti), Bianchi, Farneti (31’ st Mastalli); Carbè (10’ st Rogani); Boccardi, Semprini (5’ st Galligani). A disp.: Paolucci, Candido, Lollo, Pescicani. All.: Magrini. Arbitro: Rihai di Lovere. Marcatori: 23’ st Tomassini, 34’ st Pupo Posada. Note: gara sospesa per 6’ al 12’ del secondo tempo per un malore accusato da un tifoso delnel Settore ospiti che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. Spettatori 300 circa.