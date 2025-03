Ilrestodelcarlino.it - "Accorpamenti, incontro urgente con Acquaroli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il consiglio di presidenza dell’Unione delle Province marchigiane chiede uncon il governatore Francescoe con l’assessore all’istruzione Chiara Biondi, anche alla luce dei ricorsi dei Comuni di Apecchio (Pesaro), Caldarola e Colmurano contro glidecisi dalla Regione: Caldarola con l’omnicomprensivo Leopardi-Frau di Sarnano e Colmurano con l’omnicomprensivo Gentili-Tortoreto di San Ginesio. "È necessario un confronto con l’ente regionale – afferma il consigliere delegato per la programmazione scolastica Oriano Giovanelli (nella foto) – al fine di avviare una linea programmatica comune in tema di rete scolastica e arrivare per tempo alla definizione di un percorso condiviso. Ogni anno si arriva troppo tardi al confronto. Nel 2025 già a giugno dovremmo avere le idee chiare per essere pronti entro il mese di settembre, considerando che la normativa quest’anno prevede che si accorpino altre quattro dirigenze e viste già le criticità del 2024.