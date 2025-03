Liberoquotidiano.it - "Accordo con l'Ucraina, a breve la firma": il clamoroso annuncio di Donald Trump, ora può cambiare tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il presidente degli Stati Unitiha annunciato che è pronto l'con l'sulle terre rare. "Finiremo presto", ha spiegato. Intanto A Riad si sta giocando la partita più importante. "I colloqui con gli Usa procedono in modo creativo", ha dichiarato - senza specificare cosa intenda - il capo della delegazione russa in Arabia Saudita Grigory Kasarin all'agenzia di stampa Interfax, sottolineando che i due team "capiscono ognuno le posizioni dell'altro. È importante mantenere i contatti in ogni momento e comprendere il punto di vista dell'altro. Questo è possibile". Ma Kiev continua a far valere le proprie ragioni. "L'si batte per la pace mentre la Russia ancora una volta dimostra di voler continuare con il terrore", ha commentato il premier ucraino, Denys Shmyhal, che accusa la Russia per l'attacco alle "infrastrutture civili a Sumy" con danni in abitazioni private e feriti, bambini compresi.