Acconto Irpef la manovra da 43 miliardi che annulla il taglio fiscale | lavoratori e pensionati pagheranno di più

Thesocialpost.it - Acconto Irpef, la manovra da 4,3 miliardi che annulla il taglio fiscale: lavoratori e pensionati pagheranno di più

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA – Ildell’c’è stato, ma per molti italiani i vantaggi sono già svaniti. Una serie di simulazioni effettuate dal Caaf Cgil rivela infatti che l’calcolato con i vecchi parametri fiscali – nonostante le nuove aliquote siano in vigore da gennaio 2024 – comporterà un aumento della pressioneper milioni di contribuenti. La cifra è netta: 4,3di euro. Esattamente il costo della riforma che ha ridotto l’aliquota dal 25% al 23% per il secondo scaglione e aumentato le detrazioni per i redditi più bassi.Secondo la Cgil, si tratta di una “partita di giro” in cui lo Stato restituisce con una mano ciò che sottrae con l’altra. Un’operazione definita “una riforma virtuale” dal segretario confederale Christian Ferrari, che punta il dito contro il meccanismo retroattivo adottato per il calcolo degli acconti: si utilizzano infatti le vecchie aliquote del 2023, più alte e con detrazioni inferiori, per verificare l’esistenza di un debito d’imposta, anche se non più valido.