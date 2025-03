Ilfattoquotidiano.it - Acconti Irpef calcolati con le vecchie aliquote, così lo Stato si fa prestare 4 miliardi da dipendenti e pensionati

“È come se il governo avesse emesso titoli diper 4,3. Ma senza dover versare gli interessi, perché a prestargli i soldi sono i contribuenti”. Monica Iviglia, presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil, sintetizzagli effetti di una norma approvata dal governo Meloni a fine 2023 ma le cui conseguenze paradossali sono emerse solo nei giorni scorsi, quando i centri di assistenza fiscale hanno iniziato a elaborare i primi 730. Chi presenta dichiarazione dei redditi per poter detrarre spese mediche, interessi sul mutuo e altre uscite che danno diritto a una riduzione delle imposte dovute si troverà a pagare l’accontocome se fosse ancora in vigore il vecchio regime con quattrodel 23%, 25%, 35% e 43% e detrazione per redditi di lavoro dipendente da 1.880 euro.