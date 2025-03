Lopinionista.it - Accise, Cna Fita: “Il riallineamento dell’aliquota sul gasolio non discrimini tra autotrasportatori”

ROMA – “In questi giorni è approdata in Consiglio dei ministri la relazione illustrativa al Decreto, che prevede ildi accisa sula quella sulla benzina. Su questo tema il Governo ha dichiarato che l’autotrasporto sarà escluso da ogni incremento. Tuttavia, ci teniamo a ribadire che daldelle aliquote di accisa deve essere escluso tutto, e sottolineiamo tutto, l’autotrasporto, a prescindere dalla classe ambientale e dal tonnellaggio dei veicoli utilizzati”. Lo si legge in un comunicato di Cna.“Se non si procederà in questo senso – evidenzia la nota – il comparto relativo alle imprese che utilizzano mezzi inferiori a 7,5 tonnellate, ovvero quelle con veicoli di classe ambientale inferiore a euro 5, si troverebbe a dover sostenere costi aggiuntivi pari a oltre 517 milioni di euro in cinque anni, che significano più di 23 milioni di euro all’anno.