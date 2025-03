Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 24 marzo: Franco Fontana ed altre ricorrenze

Oltre centoquaranta presenze in Serie B, tutte con il Monza. Una bandiera dei brianzoli. Il 24 del 1945 nasce Franco Fontana. Dieci anni dopo, invece, Vincenzo Di Giovanni. Tre gare nel massimo campionato con il Genoa e 220 in B tra il Grifone, Varese e Triestina. è il quarantesimo anniversario dall'ultimo gol in A di Roberto Antonelli.