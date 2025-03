Abusi su due donneDepardieu a processo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.00 Si svolge a Parigi ilche vede imputato Gérard Depardieu per le molestie sessuali verso due donne durante le riprese di un film nel 2021. I procuratori sostengono che sul set di Les Volets verts, Depardieu rivolse a una delle donne commenti osceni e palpeggiò l'altra davanti alla troupe. L'accusa è violenza sessuale, lui nega. L'attore 76enne è presente in aula,dopo un forfait per ragioni di salute nell' ottobre scorso. Fuori l'aula manifestazione di femministe con slogan: "Vittime,vi crediamo. Stupratori,vi vediamo".