Udinetoday.it - Abs, il tribunale dà ragione alla Fiom: "Diritto alla sicurezza non negoziabile"

Leggi su Udinetoday.it

Vittoria importante per la-Cgil e per i lavoratori di Abs. Ildi Udine ha riconosciuto il comportamento dell'azienda come antisindacale, accogliendo il ricorso presentato dal sindacato e dal rappresentante dei lavoratori per la(Rls), Giuliano Vidussi.Mancata.