Quotidiano.net - Abi: proroga di 12 mesi per la sospensione mutui in Sicilia colpita da incendi

Leggi su Quotidiano.net

"L'Abi ha appena diffuso una lettera circolare agli associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della Protezione Civile, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale èta per 12la misura didelle rate deiprevista dall'ordinanza del capo della Protezione Civile a seguito dei gravie dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani". Lo si legge in una nota. "L'ordinanza della Protezione Civile fa riferimento all'accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali", si riporta.