Abbiamo ricevuto il tuo curriculum come funziona la nuova truffa telefonica e cosa fare

il tuo»: inizia con queste parole lache si sta diffondendo negli ultimi giorni e che sfrutta la speranza di trovare un impiego per estorcere dati personali e denaro alle vittime, dopo averle invitate ad avviare una chat su WhatsApp.lal’ultimaApp sulla schermata di uno smartphone (Getty Images).La dinamica dellaè piuttosto semplice. La potenziale vittima riceve una chiamata da un numero di cellulare italiano non salvato in rubrica: l’interlocutore, fingendo di chiamare da un’agenzia per il lavoro o direttamente da un’azienda, propone (promettendo 5 euro di guadagno) di spostare la conversazione su una chat WhatsApp, dove successivamente invierà un link per compilare falsi moduli di assunzione.