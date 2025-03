Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto: loro si giocavano tutto"

Come sempre molto misurato Michele Fucili in sala stampa, anche se traspare evidente dalle sue parole la grande soddisfazione per un successo pesantissimo in chiave play-off e piazzamento finale. "E’ stata una partita difficile come ci aspettavamo, con occasioni perma anche per noi. Il gol ha cambiato l’inerzia della gara ma dovevamo essere bravi ad interpretarla. Complimenti ai ragazzi, venire a vincere qua significa essere maturi ma anche avere dei limiti che ci portiamo dietro. Lo sappiamo ma l’interpretazione data della gara è stata veramente importante perché affrontavamo una squadra estremamente motivata come la Fermana che si giocava tanto maanche nei momenti meno facili dell’incontro e questo mi rende orgoglioso". Migliore in campo della sfida Amerighi, classe 2005, che al di la del gol ha fatto vedere una fisicità incredibile: "Amerighi sta facendo bene ha questo strapotere fisico che si vede, sta bene fisicamente e mentalmente.