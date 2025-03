Unlimitednews.it - A Riad conclusi i colloqui Usa-Russia per la pace in Ucraina, domani il comunicato congiunto

(ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Dopo 12 ore si è concluso l’incontro trae Stati Uniti aper trovare un accordo dinell’ambito della guerra in. Secondo quanto riporta Ria Novosti, infatti, la delegazione russa ha lasciato la capitale dell’Arabia Saudita e una dichiarazione congiunta verrà pubblicata.L’incontro tra le due delegazioni era iniziato questa mattina. Laera rappresentata all’incontro dal capo del Comitato internazionale del Consiglio della Federazione Grigory Karasin e dal consigliere del direttore dell’FSB Sergei Beseda.Tra i punti in discussione c’è stato un cessate il fuoco che riguarda l’area del Mar Nero. Sullo sfondo dei negoziati permangono però le reciproche accuse tra Mosca e Kiev di “non volere la”. La portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, ha usato queste parole per commentare un attacco ucraino sulla regione di Krasnodar.