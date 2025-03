Unlimitednews.it - A Riad al via i colloqui Usa-Russia per la pace in Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – Itrae Stati Uniti iniziano ain seduta a porte chiuse. Dopo itenutisi ieri in Arabia Saudita tra le delegazioni statunitense eper discutere di un cessate il fuoco temporaneo tra, la delegazione russa è arrivata sul posto per il suo incontro con la parte statunitense oggi.Il corrispondente di “Al Arabiya” ha riferito che asono iniziati irusso-americani, sottolineando che saranno a porte chiuse e limitati ai comitati tecnici. La parte russa sarà rappresentata da Rigory Karasin, ex diplomatico attualmente presidente della Commissione per gli affari esteri del Consiglio della Federazione Russa, e da Sergei Beseda, consigliere del capo del Servizio di sicurezza federale.La delegazione statunitense è guidata da Andrew Peck, responsabile degli affari europei del Consiglio di sicurezza nazionale, e da Michael Anton, responsabile senior della pianificazione politica del Dipartimento di Stato.