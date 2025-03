Ilnapolista.it - A noi che cosa interessa del centro sportivo del Napoli? È in atto l’ennesimo delirio collettivo

A noi chedeldel? È inAnche le idee vanno di moda. Pure le più bislacche. E le idee di moda possono essere cicliche. È il caso deldel Calcio. Vero e propriodella tifoseria napoletana. Che, non si capisce per quale motivo, attribuisce alvirtù salvifiche, poteri taumaturgici. Siamo ormai arrivati all’assurdo che alla domanda “preferiresti Mbappé o il?” una fetta di tifosi risponderebbero “il”. Come se portasse punti. Come se facesse gol. O parasse tiri destinati all’incrocio dei pali. Ai tifosi delper placarsi non è bastato nemmeno la dichiarazione rilasciata lo scorso gennaio da Gian Piero Gasperini allenatore della squadra (l’Atalanta ovviamente) che più di ogni altra ha fdel vivaio una fonte di ricchezza.