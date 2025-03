Tg24.sky.it - A Grosseto i funerali di Aurora Bellini, morta in gita sul traghetto per Palermo

Leggi su Tg24.sky.it

Rose e palloncini per l’ultimo saluto ad, la diciannovenne del Grossetanonella notte tra il 17 e il 18 marzo scorsi mentre era incon la scuola. Tante le persone arrivate a Batignano (dove la ragazza viveva con la sua famiglia) per il funerale: compagni di classe, amici e parenti si sono stretti alla famiglia della giovane. Il carro funebre con il feretro è arrivato intorno alle 15 ai piedi del paese. Poi il corteo si è spostato verso la chiesa parrocchiale dove si è svolta la cerimonia. Ieri pomeriggio, in segno di cordoglio, la squadra di calcio di Batignano, di cui il padre della ragazza è dirigente, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di. Esposto al campo anche uno striscione con scritto 'Ciao' sotto il quale poi i genitori e la sorella della 19enne hanno deposto un mazzo di fiori.