Quotidiano.net - A Fabriano chiude la Giano. Nasce il progetto “Acqua di carta“

SI APRE UNA NUOVA ERA per la. E parte dall’idrolizzato di cellulosa, ottenuto attraverso processi di idrolisi enzimatica, e che si è rivelato un ingrediente di valore nei cosmetici per le sue proprietà filmogene, idratanti e protettive. La ricerca su questo componente chiave nella produzione dellaè nata anche da una necessità sociale e territoriale: da quando aè stata chiusa l’azienda, all’interno della cartiera più famosa d’Italia, medici, studiosi e imprenditori non si sono dati per vinti, e hanno iniziato un percorso per far ‘rire’ lasotto altre forme. Tutto questo è avvenuto partendo da una componente essenziale della, l’idrolizzato di cellulosa, la cosiddetta ‘di’. Questo estratto bioattivo derivato dalla cellulosa, che ha dimostrato un forte potenziale idratante e riequilibrante del microbioma cutaneo.