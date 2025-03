Baritoday.it - A Castellana Grotte un incontro con la criminologa Bruzzone "Il lato oscuro di Caino”

Leggi su Baritoday.it

Si terrà mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 19, presso il Pala Valle d'Itria in via Pertini a, l'appuntamento dal titolo "Ildi. Come riconoscerlo". Ospite dell'organizzato dal Comune diin collaborazione con Aps Sottosopra e con la.