A Brescia manca il finale. Trapani si prende la vetta

"Dovevamo essere più cinici, la partita si è decisa su due o tre dettagli. Abbiamo perso un paio di rimbalzi difensivi, ne avevamo un po’ meno sul. Siamo arrivati con il fiato corto, ma non posso rimproverare niente ai ragazzi, una partita di grande qualità contro una squadra molto forte e ben allenata". Peppe Poeta commenta così il ko dinello scontro al vertice conche impone il saluto alla prima posizione in classifica a vantaggio dei padroni di casa. Secondo ko in fila dopo quello con Olimpia Milano. Non sono bastati i 21 punti di Chris Dowe, responsabilizzato vista l’assenza di Nikola Ivanovic in regia: "Siamo stati bravi a sopperire alla sua assenza. Chiaro che lui sia un giocatore importante per noi e ci èto. Ma non mi piace parlare degli assenti, testa alta e pensiamo alla prossima", la conclusione di Poeta.