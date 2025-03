Quotidiano.net - A 13 anni vittima online delle compagne bulle: "Bruciamola, ha gusti orribili"

A 13è stata ‘bombardata’ di insulti, offese pesantissime e istigazioni all’odio. "", hanno scritto in chat, accostando il suo nome.di cyberbullismo una studentessa, appena 13enne, della città emiliana. A porre fine ai comportamentidi classe, che lo scorso anno frequentavano la seconda media, è stata la Polizia Postale: "Mia figlia - ha spiegato la madre - haparticolari, si veste in modo diverso, ascolta musica diversa e questo probabilmente ha influito. Ma non è stata accettata dagli altri probabilmente anche per una questione di ‘genere’". A ricomporre il caso è stata la Polizia Postale che, a seguito della denuncia-segnalazione presentata dalla famiglia dell’adolescente, si è recata nella classe teatro degli atti di bullismo per parlare agli studenti, ponendoli dinanzi alla realtà dei fatti e spiegando loro la pericolosità del cyberbullismo per chi lo vive e chi lo commette.