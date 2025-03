81 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine Meloni | Trasmettere ai giovani la memoria di quei fatti

Leggi su Orizzontescuola.it

Il 24 marzo 1944, durante l'occupazione tedesca di Roma, si consumò unapiù tragiche stragi della Seconda Guerra Mondiale: l'eccidio. In risposta all'attentato partigiano di via Rasella, in cui persero la vita 33 soldati tedeschi, le autorità naziste ordinarono l'esecuzione di 335 prigionieri italiani, scelti tra civili, militari, prigionieri politici ed ebrei.L'articolo 81: “ailadi” .