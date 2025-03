It.newsner.com - 5 segni allarmanti d’infiammazione e reumatismi negli anziani

La polimialgia reumatica (PMR) è una di quelle patologie che spesso non vengono diagnosticate per mesi o addirittura anni. Aspettare troppo a lungo per iniziare il trattamento può peggiorare il disturbo, per questo riconoscere iper tempo può potenzialmente prevenire inutili sofferenze.La polimialgia reumatica (PMR) è una malattia infiammatoria che colpisce principalmente gli adulti più, causando dolore e rigidità muscolare diffusi, spiega la Mayo Clinic.Questa patologia viene spesso scambiata per altri problemi muscolo-scheletrici o addirittura per l’artrite, con conseguente ritardo nella diagnosi. Se non trattata, la PMR può avere un impatto significativo sulla mobilità e sulla qualità della vita.Approfondiamo i sintomi principali in modo da poterli riconoscere tempestivamente.