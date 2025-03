10 giorni per sognare o soffrire

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 22:45:00 Calcio spagnolo:IL Real Sociedad tornerà martedì alla formazionedopo aver goduto di quattrodi riposo, Per iniziare a preparare gli ultimi 10di Laliga, quello Possono essere divisi in cinque e cinquea seconda della difficoltà dei rivali e perché tra quelle due parti del calendario rimanente c’è un fine settimana di riposo, per la controversia della finale della Copa del Rey, in cui ha ancora il team di Txuriurdin.IL Cinqueda giocare prima di quella finale di Coppa di segnare Sì La fine del campionato Sarà per il verol’Europa per la sesta stagione consecutiva o significheranno vedere come tale obiettivo non viene raggiunto e persino, se i primi risultati non sono buoni, con consapevoli del fatto che le squadre della parte inferiore non reagiscono.