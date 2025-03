Nerdpool.it - 10 cose che solo i veri fan dell’MCU possono capire

Leggi su Nerdpool.it

Il Marvel Cinematic Universe non èun franchise cinematografico: è un fenomeno culturale. Da quando Iron Man ha dato il via a tutto nel 2008, l’MCU ha costruito una fanbase che non si limita a guardare i film, ma li vive. Tra teorie folli, scene post-crediti e meme iconici, ci sonocheun vero fan Marvel può davvero comprendere. Se vi riconoscete in questa lista, allora siete parte della grande famiglia!1. Non esistono mezze misure: o lo ami o lo odiParlare di un filmcon altri fan significa spesso trovarsi in mezzo a una guerra: capolavoro o flop totale? La saga del Multiverso ha diviso il pubblico più che mai, con produzioni come Ant-Man and the Wasp: Quantumania o The Marvels che hanno acceso il dibattito. Dopo Avengers: Endgame, le aspettative sono schizzate alle stelle e ora ogni nuovo film viene analizzato al microscopio, con lodi sperticate o critiche feroci.