Lopinionista.it - Zucchero a Radio2 Social Club: “Per sbarcare il lunario ho scritto ‘La foca Teresa’ per lo Zecchino d’Oro”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – A Rai“Sugar” Fornaciari ospite a, si racconta tra grande musica e inediti aneddoti ai microfoni di Luca Barbarossa, con Ema Stokholma. In procinto di partire con il tour “Overdose d’amore” negli stadi, l’artista ha detto: “Staremo fuori fino al 2026, e c’è sempre un po’ questo conflitto, quando se via vuoi tornare, quando sei a casa vuoi partire, ma sono due aspetti ‘vitali’. Girando tanto, spesso capita di svegliarsi e non sapere dove stai, ti alzi e dici ‘boh?!’. Però la camera è diversa, quindi capisci che sei in un altro luogo”.ha spiegato il suo amore viscerale per la chitarra: “È un qualcosa che dovrebbe essere sempre con te, se si potesse mettere in tasca e poi allungarla. Non è solo il suono, è una cosa calda. Anche se non è una gran chitarra, amo anche quelle lì, che ‘sgreciolano’, come diceva il chitarrista toscano che faceva parte della band quando mi esibivo nelle balere”.