Zelensky | negoziati utili con Usa a Riad

21.02 "Secondo incontro delle squadre ucraina e americana in Arabia Saudita e questa volta a livello più tecnico". Così il presidente ucraino:"Nostri militari, diplomatici, rappresentanti del ministero dell'Energia. Ho parlato con Umerov (suo ministro Difesa,ndr) e ha detto che iavanzano". Ma sottolinea che "non importa di cosa parliamo con i nostri partner: dobbiamo spingere Putin a dare un ordine reale per fermare gli attacchi: chi ha portato questa guerra deve cancellarla. Fermare i raid aerei e l'invasione".