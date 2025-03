Juventusnews24.com - Zazzaroni all’attacco: «Negli ultimi dieci mesi solo decisioni forti e poco comprensibili». Poi parla di Tudor e Mancini

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24della Juventus: «». Poidi: le sue paroleIvanè intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport perre della situazione in casa Juve, prossima al cambio di allenatore nella settimana che porterà alla partita col Genoa.– «Non passa giorno che quotidiani, tv, siti e scalzacani ricordino a Thiago Motta che dopo il Genoa dovrà fare le valigie: qualcuno –– è pronto a subentrargli. Ma perché dopo il Genoa e non prima? L’esonero del tecnico e l’arrivo di un sostituto comporterebbero l’accantonamento di diversi milioni che farebbero sballare i numeri, creando un problema alla Juve, peraltro quotata in Borsa. Dando credito a questa spiegazione, dovremmo perciò aspettarci il licenziamento di Motta il primo aprile (pesce padulo).