Sport.quotidiano.net - Yuasa, Marchisio miglior libero a Dubai : "Sono orgoglioso e ancora più felice"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Torneo disi è concluso con una sconfitta contro i colossi della Dynamo Mosca ma per laBattery lo straordinario percorso di crescita è continuato anche negli Emirati. Un percorso che non vuole assolutamente conoscere sosta. L’atto finale è stata la ciliegina sulla torta perché affrontare i russi e tenergli anche il fiato sul collo è stato qualcosa di molto importante. Proprio su questo e su molto altro è intervenuto uno deii in assoluto anella metà campo, anche se questo non fa quasi più notizia. Andreainfatti si è portato a casa anche il riconoscimento didel torneo per non nascondendo un filo di dispiacere per l’esito finale della finalissima contro la Dinamo Mosca. "E’ stata una finale di altissimo livello. Loromolto forti e fisici in ogni ruolo: le opportunità le abbiamo avuto ma non siamo riusciti a coglierle nei momenti chiave.