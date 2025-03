Zonawrestling.net - WWE: Sheamus torna sul ring in un live event a due mesi dalla Royal Rumble

Dalle risate dellafolgorato da Joe Hendry, ad una lunga assenza post PLE, adesso perè iniziata finalmente la Road To WrestleMania e il Celtic Warrior ha fatto il suo ritorno sulin occasione del Tour Europeo della WWE.ieri sera è stato impegnato a Belfast, sfoggiando unattire dedicato alla sua Irlanda, contro il campione Intercontinentale Bron Breakker a caccia ancora una volta di quell’unico titolo che gli manca per completare il Grand Slam.Un bel feud con Finn Balor?Il ritorno sulnon è stato certo facile e alla fineè uscito sconfitto dal suo incontro con Bron Breakker, ricevendo una grande ovazione e sostegno dal pubblico, quasi di casa, di Belfast. Il Celtic Warrior si è divertito a postare sui social le foto del suo attire aggiungendo che non lascerà la sua terra natale senza il titolo Intercontinentale, una bella dichiarazione d’intenti.