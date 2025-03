Zonawrestling.net - WWE: Penta sfiderà Bron Breakker per il titolo intercontinentale domani sera a RAW

Fin dal suo arrivo in WWE a inizio anno,ha subito dimostrato il suo valore e ha costruito una connessione immediata con i fan. I match contro Chad Gable, Pete Dunne e Ludwig Kaiser hanno corroborato lo status del luchador messicano, che lo scorso lunedì ha chiarito le sue intenzioni, puntando chiaramente ildi. E dopo il faccia a faccia della scorsa puntata di RAW, non dovremo attendere molto per vedere il match.Scontro titolato a GlasgowCome annunciato dal General Manager Adam Pearce sui profil social della WWE, infatti,si affronteranno già nella puntata dia Glasgow, in Scozia. Inizialmente alcune voci, tra cui il Wrestling Observer, avevano ipotizzato che l’incontro tra i due potesse essere il match previsto per WrestleMania per il, ma a quanto pare la WWE non vuole perdere tempo: resta da vedere se ci sarà un risultato definitivo o se ci saranno interferenze con ramificazioni per Mania.