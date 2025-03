WWE | Liv Morgan firma il poster ‘Liva Lisa’ dopo un momento epico a SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

La fanbase di Livin Italia ha appena vissuto un vero Rinascimento. Durante l’episodio diBologna, un fan ha portato la sua ammirazione per Liv a un livello superiore con un cartellone indimenticabile: un mash-up della Monna Lisa con il volto di Liv. Il gigantesco“Liva Lisa” è diventato virale quasi all’istante, con fan fuori dall’arena che si inginocchiavano letteralmente per adorarlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)E ora? La storia è diventata ancora più incredibile. Livha incontrato personalmente il fan che ha portato la famosa opera d’arte e hato il: “Finirà esposto al Louvre” ha scherzato Liv, battezzando ufficialmente l’opera come “The Liva Lisa.”Liva Lisa LIV(@YaOnlyLivvOnce) March 21, 2025 Il WWE Universe è noto per la sua creatività, ma questo potrebbe essere uno dei tributi più unici di sempre.