WWE | Jade Cargill afferma di non fidarsi di Bianca Belair e scoppia la lite sui social

è tornata sul ring dopo la lunga assenza dovuta all’attacco backstage subito da Naomi, un ritorno amaro perchè proprio a causa di una interferenza di Naomi ha perso il suo match contro Liv Morgan a Bologna. Una sconfitta che cambia poco in ottica Road To WrestleMania, con lache ha il solo obiettivo di farla pagare a Naomi, obiettivo parzialmente realizzato già in occasione di Elimination Chamber. In tanti, da Liv Morgan fino ai fan, si sono chiesti come maisia rimasta in silenzio così a lungo e l’ex AEW nelle scorse ore ha chiarito finalmente suila sua posizione.Una sorta di Q/A su Xè stata molto attiva su X nella giornata di ieri, rispondendo a diversi tweet dei fan, risposte che hanno finito per irritare l’ex compagna di coppia