Zonawrestling.net - WWE: Giulia torna a farsi vedere in un Live Event NXT mandando al tappeto Cora Jade

Leggi su Zonawrestling.net

A NXT Roadblocke Stephanie Vaquer si sono affrontate in un Winner Takes All Match con in palio sia l’NXT Women’s Title detenuto dalla Italo-giapponese, sia l’NXT Women’s NA Title detenuto dalla cilena. A uscire vincitrice è stata la Vaquer che si è portata a casa entrambe le cinture. Per quanto riguarda, si è parlato per lei di alcuni problemi sia di visto che fisici che hanno fatto pensare ad un periodo di assenza.attaccaA sorpresa,si è palesata in occasione deldi NXT tenutosi ieri a Bartow, Florida, attaccando. Dopo un confronto verbale, l’ex NXT Women’s Champion ha mandato al. Come detto, per lei si era parlato di qualche acciacco fisico, ma la sua presenza aldi ieri sembra dare rassicurazione sotto questo punto di vista.