Oasport.it - WTA Miami 2025: Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate agli ottavi

Finisceil percorso dial WTA 1000 diin doppio. La coppia azzurra è stata sconfitta per 7-6(4) 6-2 da quella ispano-giapponese formata da Cristina Bucsa e Miyu Kato, che da quando si è formata a inizio febbraio non ha vinto nessun match e, improvvisamente, aha ingranato nel modo più inatteso. E a spese delle campionesse olimpiche.Primo game e primo break, trovato al deciding point da Bucsa con una gran risposta su. La reazione è immediata, anche se ci vogliono tre palle del controbreak (e il deciding point) per ottenerla, e questa segna il via di un momento molto positivo per le due azzurre, che in rapidità s’involano sul 4-1 (con annesso deciding point sul 3-1 in cuientra a rete per sbrogliare una matassa potenzialmente complessa).