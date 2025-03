Oasport.it - WTA Miami 2025, Errani/Paolini annullano 4 match point ed approdano agli ottavi

Sarae Jasminevincono all’esordio aiOpendi tennis: nel tabellone di doppio la coppia italiana, accreditata della terza testa di serie, annulla quattroe supera l’ucraina Nadiia Kichenok e l’indonesiana Aldila Sutjiadi, battute per 6-1 5-7 12-10 dopo un’ora e 37 minuti di gioco.domani le campionesse olimpiche sfideranno la spagnola Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato.Nel primo set le azzurre mancano il break al punto decisivo del secondo game, poi sono loro a dover risalire dal 15-40 nel gioco successivo. Lo strappo in favore delle italiane, però, arriva nel quarto game, con il decidingche sorride alle campionesse olimpiche, che allungano sul 3-1. La coppia italiana conferma agevolmente il break e nel sesto gioco si porta sul 15-40 in risposta: serve ancora il punto decisivo, ma sono ancora le azzurre a spuntarla, per il 5-1.