Ilrestodelcarlino.it - Workshop per ’Verdeborgo’

A Montalto continua il processo di rigenerazione urbana anche con, un percorso che promuove un nuovo modo di pensare e vivere il verde urbano, coinvolgendo la comunità nella cura e valorizzazione degli spazi pubblici. L’iniziativa, ideata e curata da Marchingegno in collaborazione con il comune di Montalto e l’Università di Camerino, mira a sviluppare un piano partecipato per la riqualificazione delle aree verdi urbane e periurbane del borgo. Ildi autocostruzione partecipata si terrà venerdì 28 a domenica 30 marzo nei giardini di Palazzo Paradisi, dalle 9 alle 18. Durante il, i partecipanti potranno cimentarsi in un laboratorio pratico di progettazione e realizzazione di arredi di legno per gli spazi pubblici, guidati dagli architetti Alice Clementi e Alex Trotta, insieme al team di Marchingegno.