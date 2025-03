Quotidiano.net - Witkoff: “Putin molto intelligente, non è cattivo”. L’intervista dell’inviato di Trump e la cautela del Cremlino

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 marzo 2025 - Vladimir“non è una cattiva persona, è”. Lo sostiene Steve, inviato speciale della Casa bianca per il Medio Oriente. Particolarmente in auge alla Casa Bianca, il funzionario americano sta avendo un ruolo importante anche per le trattative di pace in Ucraina. In un’intervista alla Fox alla vigilia dei colloqui con la Russia in Arabia Saudita,si è detto convinto che“non voglia conquistare” tutto il Vecchio Continente. Interpellato su come si possa essere certi che lo zar non spingerà oltre i suoi confini se gli verranno concessi dei vantaggi, l’inviato diha risposto: "Semplicemente non credo che voglia conquistare tutta l’Europa. E' una situazionediversa da quella della Seconda guerra mondiale".critica Starmer e altri leader Quindi le critiche al piano del premier britannico Keir Starmer e di altri leader europei che prevede una forza internazionale a sostegno di un cessate il fuoco in Ucraina.