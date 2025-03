Napolitoday.it - Willie Peyote in concerto a Napoli con il “Grazie ma no grazie tour - estate 2025”

Leggi su Napolitoday.it

Finalmente arriva l'annuncio che tutti i fan distanno aspettando: partirà il 25 giugno il “MA NO”, la serie di date che porterà in questail cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l'Italia per festeggiare l'uscita del suo ultimo.