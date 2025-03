Screenworld.it - Warner al lavoro su un nuovo gioco di Harry Potter, ma non è il sequel di Hogwarts Legacy

Dopo il clamoroso successo di, con oltre 30 milioni di copie vendute,Bros. sembra decisa a espandere ulteriormente l’universo videoludico di. Mentre i fan attendono novità su un possibile2, recenti indiscrezioni e annunci disuggeriscono che Avalanche Software stia lavorando a untitolo multiplayer online ambientato nel mondo magico di J.K. Rowling. Tuttavia, questo progetto non sarà ildiretto di, ma un’esperienza distinta.Diversi annunci dipubblicati daBros. fanno riferimento alla ricerca di sviluppatori per un “RPG multiplayer online di alta qualità“, lasciando intendere che il progetto sia ancora nelle prime fasi di sviluppo. Inoltre, il noto leaker X0XLEAK ha rivelato l’esistenza di un sondaggio inviato a giocatori selezionati, con domande incentrate su preferenze per lobby di, personalizzazione dei profili e il senso di comunità nei giochi online.