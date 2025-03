Lettera43.it - Wang Xingxing, il re cinese dei robot umanoidi che vuole rivoluzionare il mondo

Possono camminare, salire le scale, maneggiare oggetti, sferrare calci rotanti e persino esibirsi in sincrono con ballerini in carne e ossa. In Cina idi Unitreeics sono pronti ala quotidianità di milioni di persone. «Si stanno evolvendo a un ritmo incredibilmente veloce superando le mie aspettative. Ogni giorno porta nuove sorprese. Credo che entro la fine del 2025 raggiungeranno un livello completamente nuovo», ha dichiarato, 35 anni, fondatore e amministratore delegato dell’azienda di Hangzhou diventata leader dellaicabasata sull’intelligenza artificiale..Una frana con l’inglese ma un genio nell’assemblareL’ossessione diper laica risale alla sua infanzia. Da piccolo trascorreva il suo tempo libero a costruire modellini di aeromobili e alle scuole medie assemblava già motori turbojet in miniatura.