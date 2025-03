Biccy.it - Vybes è il secondo alunno eliminato al serale di Amici 24

Non solo la squadra dei CuccaLo, anche quella di Zerbi e della Celentano ha perso un suo componente. Dopo la terza manche sono finiti al ballottaggio finale Francesca e. Il ragazzo ha cantato Sally e un nuovo inedito dal titolo Chiedere Aiuto. Francesca si è esibita con una coreografia e subito dopo i due alunni sono tornati in casetta per scoprire l’esito, ovvero ildella prima serata. Maria De Filippi si è collegate con i due ragazzi ed ha annunciato che alla fine a dover uscire dalla scuola è Gabriel Monaco.visibilmente dispiaciuto ha speso ha detto: “Voglio ringraziare davvero tutte le persone che in questi mesi ci hanno supportato e aiutato. Ho fatto tutto da solo prima di entrare qui e sono la dimostrazione che bisogna credere nei propri sogni e che ce la possiamo fare tutti.