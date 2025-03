Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, dal ritorno al futuro a quello all’inferno. In questa squadra c’è molto da rivedere

Da "al" a. A Rimini la DeLorean di Marty Mc Leka è atterrata improvvisamente ad ottobre 2024 quando laarrancava penosamente nei bassifondi di classifica e pigliava scoppole a destra e a manca. Partenza agghiacciante, a guardare i riminesi maramaldeggiare in area biancorossa come Gulliver dinnanzi ai lillipuziani, poi, spenti i bollori iniziali, ladi Dell’Agnello è tornata a più miti percentuali al tiro, lasciando rientrare Pesaro, per poi ripartire in quarta nell’ultima frazione fino a sotterrare con un requiem al ritmo di mazurka la Carpegna Prosciutto sotto 18 pesantissimi punti. La Rivierabanca ha sgretolato il castello di carta costruito dal coach pesarese instagione. Un castello servito a mascherare a lungo e in modo anche efficace i limiti strutturali di, ma che alla resa dei conti prima o poi, una compagine atletica e ben strutturata come Rimini, ha dimostrato di scardinare facilmente.