Laverita.info - Vorrei gridare al mio amico Sgarbi: «Rialzati e cammina, capra!»

Il critico d’arte lotta in ospedale contro guai fisici e depressione. Non avrei mai pensato di dirlo, però gli voglio bene e intendo esortarlo a reagire: chi come lui è un cultore del bello, non può rinunciare a vivere.